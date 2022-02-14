Даже ее не видел, – патрульный Петрик не знал о сумке Трухина, которую сняла его камера

Во время ДТП с участием Александра Трухина камера зафиксировала, как он предлагал взятку из сумки. Патрульный полицейский Сергей Петрик заявил, что не знал о сумке.

Правоохранитель заметил, что даже не видел ее. Также Петрик заявил, что не слышал о предложении Трухина дать взятку.

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Петрик: Камеру не всегда удается правильно закрепить

По его словам, камера работников полиции – проблема, которую до сих пор не разрешили. Ее не всегда удается правильно закрепить.

Честно скажу, я даже ее (сумку – 24 канал) не видел,

– сказал Петрик.

Он объяснил, что 23 августа была праздничная атмосфера. Всем работникам выдали красивые белые футболки, однако на них не удается закрепить камеру.

Патрульный полицейский рассказал, что закрепил ее на поясной карман. Он не отказывается от того, что, вероятно, перевешивал камеру. Поэтому она была сфокусирована на сумке, а сам Петрик следил за другими действиями.

Полицейский отмечает, что не повелся бы на взятку

Согласно обнародованным кадрам видео с ДТП, Трухин пытался договориться с правоохранителями и предлагал им деньги из сумки в багажнике.

По словам Петрик, даже если бы он нашел деньги на улице, то не взял бы их. Ведь чужое брать не хочет.

"Меня родители так воспитали. У меня даже мама, бывает, придет в магазин с 200 гривнами, на 100 что-нибудь купит, а ей 300 сдачи дают. Она придет в магазин и отдаст деньги", – поделился он.

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