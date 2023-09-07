Даже россияне признают преимущество западной артиллерии: какие именно системы эффективно уничтожают оккупантов

Украинские силы продолжают эффективно ликвидировать артиллерию противника. Только за прошедшие сутки было уничтожено 36 артиллерийских установок врага.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что эта война на 95% является войной артиллерии. Оккупанты, в мае потеряли 553 единиц артиллерии, в июне – 688, в июле – 677, а в августе – 691 установку. В общей сложности за 4 месяца враг остался без более чем 2000 артиллерийских систем.

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Помогают американские системы AN/TPQ

Он отметил, что успех украинских сил связан с точной контрбатарейной борьбой.

Российские пушки уничтожает наша артиллерия, а также дроны-камикадзе, которые гарантировано долетают до целей.

В этом ВСУ помогают американские контрбатарейные системы, которыми очень насыщена украинская армия. В частности, качественная РЛС AN/TPQ-36/48/50. У россиян ничего подобного нет. Их машина "Зоопарк-1" не выдерживает в ней конкуренции. Даже российские генералы говорят, что в этой части украинцы существенно их превосходят,

– отметил военный эксперт.

Также ВСУ имеют на вооружении немецкую машину контрбатарейной борьбы COBRA.

Появится настоящая возможность двигаться вперед

К настоящему времени Силы обороны уничтожили более 5,5 тысячи артиллерийских систем врага. Это штатный показатель, с которым оккупанты начинали войну. Однако они еще имеют на складах более 10 тысяч разного старого советского хлама. Но российский ВПК может снимать со складов, ремонтировать и отправлять на фронт не более 200 – 300 установок в месяц.

В то же время, украинские силы подняли коэффициент уничтожения вражеской артиллерии по меньшей мере в два раза. И потому рано или поздно противник по-настоящему истощится. И гигантские огневые валы, которые нам препятствуют двигаться вперед, будут упразднены или очень серьезно понижены. И вот тогда появится настоящая возможность двигаться вперед гораздо быстрее,

– уверен Черник.

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Гарантированно ликвидирует технику

Кроме того, сегодня США объявили о новом пакете военной помощи, в который впервые вошли снаряды с обедненным ураном.

"Однако по-настоящему ход этой войны может переломить именно авиация и наличие в ВСУ большой номенклатуры бомб, дальнобойных ракет", – уверен военный эксперт.

В то же время по словам Петра Черника, боеприпасы с обедненным ураном лучше кумулятивных. При поражении кумулятивными снарядами, техника может повредиться, а потом ее можно будет восстановить. А при попадании снаряда с обедненным ураном техника гарантированно будет уничтожена.

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Что вошло в новый пакет военной помощи от США

Соединенные Штаты предоставили Украине уже 46 пакет военной помощи с начала войны. Он в частности состоит из: