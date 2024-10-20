Даже врагов не надо, Зеленский отреагировал на скандалы с МСЭК и прокурорами
20 октября 2024, 20:51Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Недавний скандал с руководителем Хмельницкой МСЭК и прокурорами, которые благодаря ей, вероятно, получили инвалидность, дошел и до высшего руководства нашего государства.
Так, на это в своем вечернем обращении отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в такой ситуации "даже врагов не надо".
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Зеленский отреагировал на скандал с МСЭК и прокурорами
Глава государства выразил благодарность всем, кто помогает Украине противостоять врагу, ведь работать нужно вместе, в единстве, чтобы для нашего государства был результат. Однако, как заметил, он крайне неприятные вещи происходят в тылу.