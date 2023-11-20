Сбежал из воинской части и провоцировал правоохранителей: по материалам ДБР будут судить дезертира

В ДБР завершили досудебное расследование по делу военнослужащего, который бросил своих собратьев и скрылся из воинской части. Кроме этого, он дразнил правоохранителей, призывая найти его.

Мужчину все-таки нашли и теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В настоящее время он находится под стражей.

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Дело украинского дезертира

ДБР рассказали, что дезертир попал в ВСУ по мобилизации, но отслужив небольшой промежуток времени в одной из воинских частей Полтавы решил самовольно ее покинуть. Мужчина прятался в родном городе Харькове, и всячески оттуда пытался спровоцировать правоохранителей.

В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове.

– пишет ДБР.

Те все же установили местонахождение дезертира и успешно его задержали. Сейчас он под стражей и ожидает суда по собранным ДБР материалам. Фигурант обвиняется в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения. Максимальный срок – 10 лет тюрьмы.

Мужчина провоцировал правоохранителей, но пожалел: смотрите видео

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