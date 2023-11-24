Готовиться ли украинцам к выключению света: энергетик объяснил заявление Укрэнерго о дефиците

В украинской энергосистеме 22 ноября зафиксировали дефицит. Чтобы избежать отключения света, людей призвали бережливо потреблять электроэнергию.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил 24 Каналу, что экономией мы сможем сами себе помочь. Из-за потери половины генерирующих мощностей сокращение потребления электроэнергии – единственный путь.

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"Нужно понимать, что на сегодня ровно половина наших генерирующих мощностей уничтожена, значительно повреждена или захвачена. Именно поэтому мы оказались в ситуации, когда возникает этот дефицит", – отметил Харченко.

Кроме того, влияет похолодание. С каждым градусом в минус украинская энергосистема нуждается в дополнительных 200 мегаваттах мощности, чтобы покрыть потребление. 200 мегаватт – это дополнительный энергоблок, которого у нас нет. Поэтому единственный способ избежать отключения света – именно на этот объем пытаться сократить другое потребление.

Дефицит возникает не в течение всех суток, а только в пиковые часы – между 7:30 – 10:00 и между 17:00 – 20:00. Если в это время украинцы ограничат потребление электричества, это поможет. В частности, речь идет об электрических бойлерах, утюгах, стиральных машинах, микроволновках и т.д.



Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

Ситуация в энергосистеме контролируемая

Теперь Украина компенсирует дефицит с помощью европейских партнеров. Укрэнерго очень хорошо выстроила отношения с коллегами из Румынии, Польши, Словакии.

Мы вовремя и в достаточном объеме получаем помощь, которая позволяет, несмотря на определенный дефицит в энергосистеме генерирующих мощностей, обходиться без каких-либо отключений,

– подытожил Харченко.

Если же будут плановые отключения, то у каждой области будет свой лимит, который будут распределять между потребителями. Соответственно, не будет никаких преимуществ у каких-либо регионов – все они будут иметь свои ограничения.

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