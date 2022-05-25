Действия Украины ограничили деятельность российского флота в Черном море

Россия полностью контролирует Азовское море и блокирует украинские порты в Черном море. В то же время деятельность российского флота в Черном море ограничена из-за действий Украины.

Россия блокирует порты в Черном море, чтобы нанести ущерб экономике Украины

Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, действия украинских военных ограничили деятельность российского флота в Черном море.

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Хотя Россия и контролирует Азовское море вместе с Керченским проливом, флот кафиров стал ограниченным.

Они стали осторожными, но их корабельная группировка на сегодняшний день, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты в Черном море,

– сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что россияне имеют единственную цель – нанести Украине ущерб в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирование портов как экономических зон.

"Не допустить движения товаров как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержки готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других кораблей в случае проведения морской десантной операции", - отметил представитель ГУР МО.

Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе.

– резюмировал Скибицкий.

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