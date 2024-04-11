Стоит быть внимательными: действительно ли Украине не хватает ракет к западной ПВО

Военный аналитик Bild Юлиан Репке утверждает, что в Украине закончились ракеты для ПВО Patriot и IRIS-T. Однако стоит быть внимательными к заявлениям даже авторитетных западных экспертов.

Если бы у Украины закончились ракеты к западному ПВО, то ВСУ не смогли бы сбивать российские ракеты и дроны. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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"Если бы закончились, то мы бы 16 из 20 ракет Х-101 не сбили. Потому что Patriot, NASAMS, HAWK и SAMP/T по ним работают. Очень хороший показатель по сбиванию "Шахедов" – 39 из 40. То, что приближается критическая точка – это так. Но я не думаю, что мы зайдем в полную проблематику этого вопроса", – объяснил он.

"Не дойдем до нуля"

Петр Черник отметил, что Япония впервые со времен Второй мировой войны смягчила свое законодательство о перепродаже собственной военной продукции. В частности, ракет к ЗРК Patriot. Японцы производят много оружия.

Я не думаю, что мы дойдем до абсолютного нуля. Пусковых установок Patriot с того времени, как они стали на боевое дежурство, это начало 80-х годов, было изготовлено более 1 000 единиц. Это очень много,

– подчеркнул военный эксперт.

Также есть магазин пусковой установки. Там 4 контейнера. Однако на одну установку не изготавливают только 4 ракеты. Производят, например, 8, 12, 24, 40 ракет.

"Еще есть неприкосновенный запас, который от общего количества как минимум 30%. Это все есть. И не только США. Есть на складах в других странах. Вопрос лишь в модернизации этого оружия. Кстати, немцы могут его модернизировать и доставить в Украину", – добавил полковник запаса ВСУ.

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