Стоит быть внимательными: действительно ли Украине не хватает ракет к западной ПВО
Военный аналитик Bild Юлиан Репке утверждает, что в Украине закончились ракеты для ПВО Patriot и IRIS-T. Однако стоит быть внимательными к заявлениям даже авторитетных западных экспертов.
Если бы у Украины закончились ракеты к западному ПВО, то ВСУ не смогли бы сбивать российские ракеты и дроны. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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"Если бы закончились, то мы бы 16 из 20 ракет Х-101 не сбили. Потому что Patriot, NASAMS, HAWK и SAMP/T по ним работают. Очень хороший показатель по сбиванию "Шахедов" – 39 из 40. То, что приближается критическая точка – это так. Но я не думаю, что мы зайдем в полную проблематику этого вопроса", – объяснил он.
"Не дойдем до нуля"
Петр Черник отметил, что Япония впервые со времен Второй мировой войны смягчила свое законодательство о перепродаже собственной военной продукции. В частности, ракет к ЗРК Patriot. Японцы производят много оружия.
Я не думаю, что мы дойдем до абсолютного нуля. Пусковых установок Patriot с того времени, как они стали на боевое дежурство, это начало 80-х годов, было изготовлено более 1 000 единиц. Это очень много,
– подчеркнул военный эксперт.
Также есть магазин пусковой установки. Там 4 контейнера. Однако на одну установку не изготавливают только 4 ракеты. Производят, например, 8, 12, 24, 40 ракет.
"Еще есть неприкосновенный запас, который от общего количества как минимум 30%. Это все есть. И не только США. Есть на складах в других странах. Вопрос лишь в модернизации этого оружия. Кстати, немцы могут его модернизировать и доставить в Украину", – добавил полковник запаса ВСУ.
ПВО для Украины: последние новости
- Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС. Они выдвинули условие, что не примут это решение, пока Украине не дадут системы ПВО Patriot.
- Украинские власти обращались к странам-партнерам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot. Однако сейчас Литва и Польша не могут предоставить нашей стране ПВО типа Patriot по ряду различных причин.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине надеются, что смогут как можно скорее договориться о поставках сразу семи дополнительных батарей систем ЗРК Patriot. Глава МИД Украины добавил, что его команде удалось идентифицировать более 100 доступных Patriot в мире.