Делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский вечером 14 сентября записал традиционное обращение к украинцам. В видео глава государства рассказал об успехах нашей армии в Курской операции.

Также президент раскрыл детали относительно ситуации на других участках фронта. Кроме этого, Зеленский сказал о сегодняшнем обмене, который удалось провести.

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Обмен пленными

Зеленский рассказал, что в этот день удалось провести еще один обмен пленными и вернуть 103 защитника Украины из российского плена.

Ребята были в неволе еще с двадцать второго года – с первых месяцев войны. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, полицейские, воины других элементов наших Сил обороны и безопасности Украины,

– отметил президент.

Это защитники, в частности, Киевской области, Донецкой – это и Мариуполь, и "Азовсталь", и другие части области. Также захваченные в плен в Харьковской и Херсонской областях.

"Среди них есть ребята в тяжелом состоянии – после ранений. Всем будет оказана необходимая помощь", – заверил глава государства.

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, а также всем нашим боевым бригадам, что пополняют обменный фонд для нашего государства.

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Операция в Курской области и ситуация на фронте

Президент отметил, что Курская операция, в частности, способствовала пополнению обменного фонда. Именно относительно этих действий нашей армии Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим Александром Сырским.

Доклад по фронту: Донецкая область, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно. Также доложил по Курской области – по нашим действиям и реакции врага. Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес – приблизить мир,

– сказал глава государства.

Он также отметил, что Украина давит на Россию и делает все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину.

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Встреча с конгрессменами США

Зеленский также подчеркнул, что он провел встречу с делегацией конгрессменов США. По словам президента, важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными относительно наших потребностей, относительно наших позиций.

"Критически важно, чтобы все, и особенно такие государства, как Соединенные Штаты, действительно оперативно реализовывали наши договоренности. Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждое действительно своевременное, быстрое снабжение имеет положительное влияние", – отметил глава государства.

Он также сказал, что проинформировал конгрессменов о текущей ситуации и о перспективах. Кроме этого, президент готовится с конгрессменами и к встречам в Соединенных Штатах.

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Поздравления с Днем кино и Днем танкистов

Зеленский отметил, что сегодня же несколько слов важно сказать и для тех наших людей, без которых невозможно представить реально долговременную международную адвокацию украинских интересов. Сегодня в Украине День кино – ежегодно во вторую субботу сентября.

Конечно, во время войны кино работает прежде всего как средство донести правду, что происходит, что переживают люди. Я хочу поблагодарить всех тех, кто на языке кино дает миру правдивое знание об этом времени и, что Украина, украинцы обязательно одолеют оккупанта. Иначе быть не может,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что украинцы должны помнить, что одна из ключевых задач наших и сейчас, и на перспективу – говорить миру об Украине, формировать для Украины дружбу с максимальным количеством стран, народов, сообществ.

"Это обязательно будет делать украинское кино, украинская культура, наш народ, которым можно только гордиться", – сказал украинский лидер.

Кроме этого, Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами наших воинов-танкистов. Ведь сегодня также их профессиональный день.

Зеленский поблагодарил каждого воина, а также всех, без кого танковые войска не смогли бы функционировать, а это и ребята-ремонтники, а также каждый, кто тренирует наших танкистов и кто борется в дипломатической плоскости для того, чтобы Украина получала боевые машины.