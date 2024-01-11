Как строитель стал поставщиком одежды в Минобороны, – Николов о "деле Гринкевича"

Набирает обороты скандал с одним из крупнейших поставщиков Минобороны – львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем. 29 декабря 2023 года он был задержан за попытку подкупить одного из руководителей ДБР взяткой в 500 тысяч долларов.

За это ему может угрожать до 8 лет тюрьмы, и это еще нет результатов расследования ДБР и подозрения о возможных "оборудках" с закупками для Минобороны. Редактор сайта "Наши деньги" Юрий Николов поделился мнениями с 24 Каналом по поводу того, как строитель Гринкевич стал поставщиком одежды для ВСУ.

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Детали сделок компаний Гринкевича

Несколько месяцев назад Государственное бюро расследований начало вести следствие по факту "оборудований с закупками одежды и белья для ВСУ", которые должен был поставлять Игорь Гринкевич. Подконтрольные компании которого выиграли 23 тендера на 1,5 миллиарда гривен на поставку одежды в Минобороны.

Оборонные заказы должны выполнять компании, которые раньше занимались строительством. То есть у них не было надлежащих производственных, складских и других возможностей, чтобы производить и хранить вещи для нужд украинских военных. Кроме того, вообще неизвестно, как Гринкевич пришел в Министерство обороны.

"Это хороший вопрос для допросов и проверки на полиграфе всего Министерства обороны времен Алексея Резникова. Их всех уже давно нужно было таскать по допросам, потому что не один Гринкевич был такой. Там такие невероятные "рога и копыта" появлялись за это время, что правоохранители должны арестовать половину состава бывшего Минобороны. Однако, к сожалению, мы продолжаем спрашивать: "Как строительная "кантора" залезла на поставку бронежилеты и продовольствия в Минобороны?". Хороший вопрос к Резникову", – подчеркнул редактор сайта "Наши деньги" .

Начались ли "чистки"

По словам Николова, масштабные "чистки" у Минобороны начались с приходом нового министра обороны Рустема Умерова. Он подошел к этому спокойно и двигается "сверху вниз": сначала заменили заместителей, сейчас подходят к руководителям департаментов и управлений. Вообще расформируется Департамент закупок, который ими занимался.

Этот процесс идет точно. Я вовлечен в процесс фильтрации кандидатов – предоставляю информацию о номинируемых людях. То есть выполняем обычную журналистско-расследовательскую работу, помогая советами и раскрывая тех или иных кандидатов, которые идут на эти должности,

– отметил Юрий Николов.

Кто еще может быть причастен

Понятно, что кроме львовского бизнесмена Игоря Гринкевича к коррупционным "оборудиям" могут быть причастны бывшие работники Минобороны. Даже экс-министра обороны Алексея Резникова могут вызвать на допрос или вручить подозрение.

Я не знаю, но надеюсь, что так будет. Поскольку министр, руководивший министерством с крупнейшим в истории Украины бюджетом, говорится о нарушении на десятки миллиардов гривен, должен быть в курсе и отвечать за действия его команды,

– заметил Николов.

"Тем более, что сейчас в СИЗО находится его заместитель Вячеслав Шаповалов, которого Резников привел за собой в Министерство обороны. И вот условно, если он не знал, что вытворяет его хороший товарищ, это вопрос к его когнитивным способностям, интеллектуальным каким-либо или реальная юридическая история", – добавил редактор сайта "Наши деньги".

1 февраля 2023 года сотрудники ДБР сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову, который отвечал за тыловое обеспечение. Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Все договоры заключались по полной подписке.

Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний.

По данным следствия, к схеме причастны также двое бывших подчиненных фигуранта: экс-руководитель Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных сил Украины. Правоохранители не раскрывают имена фигурантов.

Организаторы схемы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане России.

В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств. Для установления местонахождения третьего подозреваемого по месту его жительства провели обыски, расследование продолжается.

Другие скандалы

По словам Николова, от источника в ГАСУ удалось узнать, что СБУ ищет поставщика топлива, которое Минобороны закупило по завышенной цене. В ноябре – декабре 2022 года было подписано несколько контрактов на зимнее и арктическое топливо по цене 66 – 72 тысяч гривен за тонну. То есть 57 − 63 гривны за литр. Таких цен в тот период не было ни на одной автозаправке страны. Самые дорогие виды дизеля стоили максимум до 55 гривен за литр.

По данным "Наших денег" в Государственной аудиторской службе, частный поставщик в 2022 году через механизм "сверток" сразу вывел из оборота средства, предназначенные для уплаты налога обратно государству. Служба безопасности Украины пока безуспешно пытается найти этого поставщика. Название фирм и объемы поставок – засекречены.

Также ДБР расследует схему получения взяток на 170 миллионов гривен от поставщика продовольствия для ВСУ группы компаний "Военсервис-волонтер".

Организатором схемы Государственное бюро расследований считает начальника Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командование сил логистики ВСУ полковника Александра Козловского.

Он брал "откаты" за то, что позволял пищевым подрядчикам снабжать Минобороны меньше товаров, чем им платили. Условно – привез 100 кг картофеля, а накладную подписывают на 200 кг. Материалы этого дела в судебном реестре открыто висят несколько месяцев, а полковник продолжает ходить на работу, как ничего не было, его даже никто не задерживает и не объявляет подозрение. Может, он продолжает брать "откаты". Кто знает. У нас что угодно может быть, потому что правоохранители не в полной мере выполняют свои обязанности,

– подчеркнул Юрий Николов.

Во время широкомасштабного вторжения, с марта 2022 года по июнь 2023 года, несколько фирм получали деньги от Минобороны. Дальше средства перечисляли фирме супруги Козловского "Эко трейд Украина" (113 миллионов гривен), тестю (56 миллионов гривен) и теще (2 млн гривен). В общей сложности удалось установить перерасчет 172 миллионов гривен.

Деньги, перечисленные на фирмы-фигуранты, были либо сняты со счетов, либо в банкоматах города Хмельницкий. В частности, 14 миллионов гривен были сняты лично женой Козловского.

Что известно о скандале с Гринкевичами