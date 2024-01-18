Гринкевича хотят отправить под стражу с альтернативой залога: ходатайство Офиса генпрокурора

18 января стало известно, что Офис генпрокурора подал ходатайство в Печерский районный суд города Киева. В нем просят избрать меры пресечения Игорю Гринкевичу и другим подозреваемым по делу.

Как отметили в Офисе генпрокурора, речь идет о подозреваемых по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ на сумму 1 миллиард гривен. Просят содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Гринкевича хотят содержать под стражей

В ведомстве отметили, что подозреваемые – два руководителя предприятий, а также их представитель. А в своем ходатайстве Офис генпрокурора просит применить к ним меры предосторожности. Речь идет о содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 миллионов гривен каждому.

Известно, что суд начал рассмотрение первого ходатайства. Также объявлен в розыск еще один участник преступной организации.

Роман Гринкевич объявлен в розыск

Собственно, о нем говорится в Офисе генпрокурора. Также известно, что в ГБР срочно обратились к украинцам.

К сожалению, должен констатировать, что его (Романа Гринкевича – 24 Канал) пока не нашли,

– заявили в ГБР.

Известно, что официально границу он не пересекал. В то же время, людей, которые могут иметь информацию о пребывании Романа Гринкевича, просят поделиться ею с сотрудниками правоохранительных органов.

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