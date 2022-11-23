Медведчука продолжат судить в Украине: как будет проходить процесс

Переданного России кума Путина продолжат судить в Украине. Процесс будет осуществляться по заочной процедуре – in absentia.

Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука продолжается. Государственный предатель был передан России в рамках обмена.

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Как будет проходить процесс суда

Коллегия судей Лычаковского районного суда Львова приступила к специальному судебному производству в отношении народного депутата Украины. Медведчука обвиняют в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.

Специальное судебное разбирательство осуществляется при отсутствии обвиняемого. Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны.

Что известно о деле Медведчука

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