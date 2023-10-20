СБУ передала в суд дело Паши "Мерседеса": ему светит до 8 лет в тюрьме
Источник:СБУ
СБУ завершила расследование в отношении Паши "Мерседеса" и уже направила в суд обвинительный акт. Его обвиняют сразу по двум статьям.
Санкции статей, по которым обвиняют Пашу "Мерседеса", предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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В чем обвиняют "Мерседеса"
Следствие установило, что настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь) неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, он неоднократно называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.
Также он делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора, неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.
По этим фактам СБУ инициировала судебную лингвистическую экспертизу, подтвердившую факты преступных действий клирика.
В Офисе Генпрокурора отметили, что во время телефонных разговоров с верующими "Мерседес" разжигал национальную, региональную и религиозную вражду. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз.
В целом одиозного митрополита обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно – часть 2 статьи 161 УКУ.
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное должностным лицом повторно – часть 3 статьи 436-2 УКУ.
Кроме этого, следователи установили, что после объявления меры пресечения Павел Лебедь общался со свидетелем в уголовном производстве, что запрещено судом.
Главное о деле Паши "Мерседеса"
- СБУ 1 апреля вручила митрополиту подозрение по фактам разжигания религиозной розни и оправдания вооруженной агрессии России. В тот же день ему избрали меру пресечения.
- 30 суд июня продлил меру пресечения еще на 2 месяца, а 14 июля "Мерседеса" отправили в СИЗО с возможностью внесения залога более чем в 33 миллиона гривен.
- В начале августа стало известно, что за митрополита внесли залог, поэтому его и отпустили, однако с условием придерживаться ряда обязанностей: носить электронное средство контроля, не оставлять место жительства без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев), по первому требованию являться к следователю, прокурору, следователю судьи в данном уголовном производстве и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.
- В СБУ подчеркивают, что освобождение Паши "Мерседеса" из-под стражи после внесения залога не означает его освобождения от уголовной ответственности.