Демобилизованные срочники получат отсрочку от мобилизации на год
Срочники, которых уволят в запас, получат отсрочку от мобилизации на год. После того, как этот срок пройдет, их также смогут призывать в армию или они сами имеют возможность заключить контракт с ВСУ.
В то же время пока никто не будет называть точное количество демобилизованных срочников, поскольку в Украине объявлен режим военного положения. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Во время войны, военного положения о количестве тех срочников, которые будут уволены, никто не будет говорить. Но, по крайней мере, на сколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться, потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться,
– сказал Федиенко.
Депутат подчеркнул, что после того, как год отсрочки пройдет, срочники будут подлежать мобилизации. Также они смогут подписать контракт с ВСУ самостоятельно.
Демобилизация срочников: что нужно знать
- О необходимости освобождения срочников говорили давно. Пока во власти дискутировали, родные солдат проводили акции, чтобы вернуть близких домой.
- В прошлом году в апреле в Минобороны предлагали оставить всех срочников на службе, повысив их оклад до размера двух прожиточных минимумов, то есть 5 168 гривен.
- 22 февраля 2024 года Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. На следующий день его поддержала Верховная Рада. Тогда же депутаты проголосовали за норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.
- Вечером 7 марта Зеленский подписал указ подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы. Указ вступает в силу со дня его опубликования.