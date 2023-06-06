Демобилизация в Украине и ротация военных: Зеленский рассказал, когда это будет происходить

Владимир Зеленский дал четкий ответ на процессы демобилизации украинских войск. По словам украинского руководителя, сейчас об этом процессе говорить рано.

Несмотря на это, он отметил, что ротацию украинских защитников проводят непрерывно. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о демобилизации в Украине

Президент Украины заявил, что как такового процесса демобилизации в Украине пока нет. По его словам, это связано с активными военными действиями на фронте.

О демобилизации, мне кажется, рано говорить. Война продолжается,

– отметил он.

Соответственно, все процессы по мобилизации украинских солдат будут продолжаться и дальше.

Какая ситуация в Украине с ротацией

Зеленский подчеркнул, что ротация украинских солдат продолжается. Он отметил, что это происходит тогда, когда наши защитники испытывают усталость от постоянного пребывания на фронте.

"Ротационные шаги проходят под руководством Главкома и Генштаба", – подчеркнул он.

Напоследок президент заверил, что если у военных проблем с ротацией, то он будет лично поднимать этот вопрос среди военного командования. По его мнению, наше руководство должно знать, чем живет сегодня украинский защитник, а также нуждается ли он в восстановлении и отдыхе.

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