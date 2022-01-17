Демонстрирует неуважение, – у Зеленского отреагировали на поведение Порошенко в аэропорту

В Офисе Президента осудили поведение Петра Порошенко после возвращения в Украину. Нардеп, мол, показал свое неуважение к процессуальным действиям.

Реакция ОПУ на возвращение Порошенко

Действия лидера "Европейской Солидарности" не имеют никакого отношения к реальной политике. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Политик пояснил, что поскольку Порошенко проигнорировал следователей Государственного бюро расследований, которые пытались вручить ему повестку, то логично, что его возвращение предусматривает определенные процедуры.

Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего. Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что западные политики не могут позволить себе такое поведение. "Это поведение конкретного политика во многом объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов".

Коротко о возвращении Порошенко

17 января политик вернулся в Киев из Польши. Во время пограничного контроля его паспорт забрали для дополнительной проверки. В это время нардепы из команды Порошенко начали толкаться со следователями Государственного бюро расследований.

В то же время в Госпогранслужбе заявили, что никаких нарушений закона не было, а пограничники четко придерживались своих обязанностей. Поэтому любые манипуляции являются безосновательными.

Сейчас Печерский суд Киева избирает Порошенко меру пресечения.

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