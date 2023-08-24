Подозрительное поведение: в ВСУ предположили, к чему готовятся россияне на День Независимости
24 августа на Украине отмечают День Независимости. Россияне не упускают возможности усилить свой террор как раз в столь символические даты. Украинцам, как и в любой другой день, следует быть осторожными.
О подготовке оккупантов к новым массированным обстрелам на День Независимости может свидетельствовать их поведение в последние дни. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец.
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Что может готовить Россия
В последнее время на территории Украины сохранялось условное затишье. Прифронтовые города, конечно, обстреливают много и постоянно. Однако относительно спокойные дни в большинстве городов Украины могут свидетельствовать о том, что россияне накапливали ресурсы как раз ко Дню Независимости.
"Это подозрительно, что несколько дней они не наносят ракетные удары баллистикой или крылатыми ракетами по крупнейшим украинским городам", – заметил Тарас Березовец.
Поэтому следует быть осмотрительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь оккупанты любят концентрироваться на сакральные даты. Что в их случае означает усиленные массированные обстрелы мирных украинских городов.
Тарас Березовец прокомментировал угрозу в День Независимости: смотреть видео
Россияне и сами боятся
В то же время, стоит отметить, что 24 августа, на День Независимости Украины, в России сделали выходным днем. В частности, работникам министерств, расположенным в бизнесс-районе "Москва-Сити", посоветовали не выходить в этот день на работу.
Вероятно, в России полагают, что ГУР и СБУ хотят устроить в Москве и Подмосковье большой "бада-бум". То есть будут праздновать с салютами и фейерверками, правда, может быть больно. Что-то будет гореть, будет пылать,
– иронизирует Березовец.
К слову, здание правительства России уже горело во время Путча в Москве в 1993 году. Мятежники хотели свергнуть действующего президента Бориса Ельцина. Тогда русский Белый Дом штурмовали с применением бронетехники. Обстреливала здание, кстати, Кантемировская дивизия, которая сейчас воюет в Украине.
"Опыт пожаров в Доме правительства у них есть. Так почему бы ему не повториться? Я не вижу для этого никаких причин", – отметил офицер ВСУ.Важно! Украина не подтверждает свою причастность к ударам по территории России.
К чему следует готовиться 24 августа
- В Главном управлении разведки не исключают, что на очередную важную и символическую дату для украинцев Россия может прибегнуть к усиленного террора. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Украина ввела усиленные меры безопасности и приложила усилия к усилению сектора безопасности и обороны, в частности, закрытию неба. В то же время, он добавил, что осторожными нужно быть постоянно, ведь в стране продолжается война.
- Похожее мнение высказала и руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Учитывая важность сакральных дат для оккупантов, она предположила возможны массированные обстрелы. При этом важно осознать, что Россия делает все, чтобы посеять панику среди украинцев.
- По состоянию на 23 августа в акватории Черного моря корабельная группировка составляет 10 единиц. Там сейчас продолжают держать два ракетоносителя – надводный и подводный. Заметим, что на днях Россия вывела в Черное море новый ракетоноситель "Циклон".