Подозрительное поведение: в ВСУ предположили, к чему готовятся россияне на День Независимости

24 августа на Украине отмечают День Независимости. Россияне не упускают возможности усилить свой террор как раз в столь символические даты. Украинцам, как и в любой другой день, следует быть осторожными.

О подготовке оккупантов к новым массированным обстрелам на День Независимости может свидетельствовать их поведение в последние дни. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Что может готовить Россия

В последнее время на территории Украины сохранялось условное затишье. Прифронтовые города, конечно, обстреливают много и постоянно. Однако относительно спокойные дни в большинстве городов Украины могут свидетельствовать о том, что россияне накапливали ресурсы как раз ко Дню Независимости.

"Это подозрительно, что несколько дней они не наносят ракетные удары баллистикой или крылатыми ракетами по крупнейшим украинским городам", – заметил Тарас Березовец.

Поэтому следует быть осмотрительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь оккупанты любят концентрироваться на сакральные даты. Что в их случае означает усиленные массированные обстрелы мирных украинских городов.

К сожалению, от террора россиян серьезно пострадала Черниговщина. Днем 19 августа оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате обстрела погибли 7 человек, среди которых 6-летняя девушка, также было повреждено здание драмтеатра.

Тарас Березовец прокомментировал угрозу в День Независимости: смотреть видео

Россияне и сами боятся

В то же время, стоит отметить, что 24 августа, на День Независимости Украины, в России сделали выходным днем. В частности, работникам министерств, расположенным в бизнесс-районе "Москва-Сити", посоветовали не выходить в этот день на работу.

Вероятно, в России полагают, что ГУР и СБУ хотят устроить в Москве и Подмосковье большой "бада-бум". То есть будут праздновать с салютами и фейерверками, правда, может быть больно. Что-то будет гореть, будет пылать,

– иронизирует Березовец.

К слову, здание правительства России уже горело во время Путча в Москве в 1993 году. Мятежники хотели свергнуть действующего президента Бориса Ельцина. Тогда русский Белый Дом штурмовали с применением бронетехники. Обстреливала здание, кстати, Кантемировская дивизия, которая сейчас воюет в Украине.

"Опыт пожаров в Доме правительства у них есть. Так почему бы ему не повториться? Я не вижу для этого никаких причин", – отметил офицер ВСУ.

К чему следует готовиться 24 августа

В Главном управлении разведки не исключают, что на очередную важную и символическую дату для украинцев Россия может прибегнуть к усиленного террора. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Украина ввела усиленные меры безопасности и приложила усилия к усилению сектора безопасности и обороны, в частности, закрытию неба. В то же время, он добавил, что осторожными нужно быть постоянно, ведь в стране продолжается война.

Похожее мнение высказала и руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Учитывая важность сакральных дат для оккупантов, она предположила возможны массированные обстрелы. При этом важно осознать, что Россия делает все, чтобы посеять панику среди украинцев.

По состоянию на 23 августа в акватории Черного моря корабельная группировка составляет 10 единиц. Там сейчас продолжают держать два ракетоносителя – надводный и подводный. Заметим, что на днях Россия вывела в Черное море новый ракетоноситель "Циклон".

Украина не подтверждает свою причастность к ударам по территории России.