Все остановилось: в Харькове почтили погибших Героев
В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц. В украинских городах почтили память Героев минутой молчания. На мгновение все остановилось и в Харькове.
Память украинских воинов почтили на площади Свободы в центре города, информирует 24 Канал. Отметим, что Украина впервые отмечает День защитников и защитниц в эту дату.
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По громкоговорителю в 9:00 объявили общенациональную минуту молчания. Чтобы почтить павших военных, остановилось дорожное движение – автомобили, общественный транспорт и пешеходы. Люди вышли из своих авто, чтобы отдать честь бойцам.
В Харькове отдали уважение защитникам и защитницам: смотрите видео
В канун праздника президент Украины выступил с инициативой, чтобы во всех украинских городах прошла минута молчания. Глава государства предложил, чтобы в 9:00 1 октября все остановилось. Так теперь каждый год будут чтить память погибших Героев.
Почтили погибших военных и в других городах Украины. В частности, на минуту все остановилось в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Сумах. Почтили также память в Хмельницком, Черкассах, Тернополе, Николаеве и Ровно.
День защитников и защитниц: главное
- Президент Украины обратился к украинцам по случаю Дня защитников и защитниц. Владимир Зеленский отметил важность борьбы и поблагодарил всех причастных к обороне Украины.
- Украинских бойцов поздравило все высшее военное руководство. Поздравил наших воинов и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он обнародовал видео со словами благодарности. К поздравлениям присоединились, в частности, министр обороны Украины Рустем Умеров, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
- День защитников и защитниц перенесли с 14 на 1 октября. Соответствующий перенос поддержала Верховная Рада. Цель – отказаться от наследия страны-агрессора. Ранее предложение с изменениями подал в парламент президент Украины.