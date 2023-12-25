Зеленский объявил нового уполномоченного АМКУ: что известно о назначении

Владимир Зеленский обнародовал указ по поводу нового уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Теперь должность будет занимать Денис Клюшников.

Ранее президент Украины назначил на должность государственного уполномоченного АМКУ Максима Сандыгу. Однако он пробыл на этом посту всего четыре дня, и уже 22 декабря был обнародован указ о его увольнении.

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Назначение нового уполномоченного АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. В Офисе Президента обнародовали указ 25 декабря.

Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины,

– говорится в сообщении.

Указ о назначении Клюшникова на должность / Скриншот 24 Канала

Что известно о Денисе Клюшникове

Чиновник родился в 1978 году в городе Иловайск Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области на должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам. Позже работал в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

С ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

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