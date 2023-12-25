Зеленский объявил нового уполномоченного АМКУ: что известно о назначении
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский обнародовал указ по поводу нового уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Теперь должность будет занимать Денис Клюшников.
Ранее президент Украины назначил на должность государственного уполномоченного АМКУ Максима Сандыгу. Однако он пробыл на этом посту всего четыре дня, и уже 22 декабря был обнародован указ о его увольнении.
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Назначение нового уполномоченного АМКУ
Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. В Офисе Президента обнародовали указ 25 декабря.
Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины,
– говорится в сообщении.
Указ о назначении Клюшникова на должность / Скриншот 24 Канала
Что известно о Денисе Клюшникове
Чиновник родился в 1978 году в городе Иловайск Донецкой области.
С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области на должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам. Позже работал в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.
С ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.
Новые назначения: последние новости
- 1 декабря Кабмин назначил Юрия Мироненко новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Мужчина уже заявил, что в ближайшее время представит план развития Госспецсвязи, а также добавил, что не будет терпеть коррупцию. Во время войны Мироненко был командиром ударной роты БпЛА на Запорожском направлении. За службу он получил "Серебряный крест".
- 12 декабря Кабинет Министров согласовал назначение глав нескольких ОВА, в частности, Донецкой и Ровенской областей. Главой Донецкой ОВА стал Филашкин Вадим Сергеевич, а должность руководителя Ровенской ОВА получил Александр Коваль.
- 20 декабря Владимир Зеленский назначил новую представительницу в Верховной Раде вместо уволенного Федора Вениславского. Отныне должность занимает Галина Михайлюк, которая является нардепкой от партии "Слуга народа", а также заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- 22 декабря Зеленский назначил Максима Сандыгу заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным. Ранее он занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.