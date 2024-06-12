Уклонистам будут недоступны некоторые государственные услуги: министр юстиции рассказал, о чем идет речь
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Для лиц, которые уклоняются от мобилизации, будут введены ограничения на доступ к некоторым административным услугам. Без военного билета будет недоступно огромное количество услуг.
Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Им также будет ограничен доступ к определенным админуслугам без военного билета. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Эмме Антонюк.
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Военный билет будут требовать чаще
Министр объяснил, что закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-то услугой государство может требовать у них военно-учетные документы. Такое требование, по мнению Малюськи, позволит военнообязанным "появляться на радарах государства".
Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы (требование предоставить военные документы, – 24 Канал). Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ,
– отметил министр юстиции.
По словам Малюськи, для этого не надо даже масштабные реформы проводить, потому что украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. Он говорит о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.
Членов семьи военнообязанных новые нормы не будут касаться
Денис Малюська также отметил, что для определенных услуг такое требование не будут вводить. Имеются в виду услуги, касающиеся членов семьи военнообязанного и детей военнообязанного. Он заверил, что для критически важных услуг такого требования не будут вводить.
Военно-учетные документы, по словам министра, будут требовать только при предоставлении услуг, нужных для "хорошей жизни и личного комфорта" военнообязанного.
Мобилизация в Украине продолжается
- По словам президента Зеленского, в середине мая темпы мобилизации возросли. Президент напомнил, что в Украине продолжается призыв в армию с первого дня полномасштабного вторжения из-за введенного в стране военного положения. Поэтому если мы хотим сохранить наше государство, – то надо мобилизацию отстоять.
- Министерство обороны запустило сайт, где желающие могут подыскать себе вакансию в Вооруженных Силах Украины. Так, оборонное ведомство запустило сайт "Будь собой". Функционал платформы позволяет выбрать войска и специальность.
- В Украине отдельные предприятия будут иметь возможность забронировать 100% работников, а отдельные – до 50%, если будут подпадать под соответствующие критерии.
- Нардеп Федор Вениславский также рассказал о новых правилах бронирования. По его словам, конкретный перечень предприятий, которые являются критически важным, будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики.