Продолжается операция по деоккупации Крыма, – Самусь предположил, какая сейчас стадия

Украина наносит эффективные удары вглубь России и временно оккупированных территорий. В частности, 31 января несколько ракет попали в районе аэродрома "Бельбок" на Крымском полуострове.

В эфире 24 Канала заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь сказал, на каком сейчас этапе операция по освобождению полуострова. Он также объяснил, какие задачи выполняют ВСУ, нанося удары по России и оккупированным территориям.

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Когда возможна наземная операция в Крыму

В последнее время происходит активное масштабирование и систематизация ударов по России и временно оккупированным территориям. Однако эти атаки выполняют различные задачи.

Когда мы бьем по территории России, то это более стратегические задачи, а когда мы бьем по Крыму, то здесь уже задачи оперативные. Продолжается операция по деоккупации Крыма,

– подчеркнул Самусь.

Сейчас операция по освобождению украинского полуострова находится на стадии "формирования". Силы обороны уничтожают важные для врага объекты. В частности, штаб Черноморского флота, запасной командный пункт и другие командные пункты, которые находятся в узле связи, системы противовоздушной обороны, места базирования авиации, корабельный состав и тому подобное.

Также была обнародована информация с видео подтверждением об уничтожении в ночь на 1 февраля ракетного катера "Ивановец". Удар по вражескому судну нанесли украинские морские дроны.

Украинские Силы обороны абсолютно методично осуществляют операцию по деоккупации Крыма. Она кажется еще далекой до проведения наземной операции, но ее будут проводить уже после подготовительных мероприятий по уничтожению авиации, ПВО и других ударных систем на территории Крыма,

– сказал заместитель директора Центра исследования армии.

Он отметил, что необходимо, чтобы российский флот навсегда потерял возможности доминировать в Черном море, а Украина вернула себе Крым, восстановив контроль над территориальными водами и экономической зоной.

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