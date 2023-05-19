Будут бежать в Крым от ВСУ: в ГУР рассказали о запасном плане оккупантов

В украинской разведке указали на интересные факторы. Они могут указывать на то, что российские захватчики начали задумываться о своем поражении и готовиться к вероятному отступлению с временно оккупированных территорий материковой части Украины.

Андрей Юсов дал понять, что войска страны-агрессорки начали задумываться над отступлением из материковой Украины. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит в Крыму

Представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что россияне готовят эшелонированную оборону. Их оборонительные постройки появились на севере временно оккупированного полуострова.

Важно, что это делается на севере Крыма. Это говорит о том, что россияне как реалистический сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам.

– отметил он.

Чем еще оккупанты занимаются на полуострове

По словам Юсова, в Крыму захватчики устраивают наиболее жесткие фильтрационные меры. Они проводят геноцидную политику против крымскотатарского населения и людей, идентифицирующих себя украинцами.

Как объяснил разведчик, россияне так себя ведут, потому что понимают, что они оккупанты. Также действия захватчиков свидетельствуют об их недоверии к местным жителям. Представитель Главного управления разведки назвал деоккупацию полуострова неизбежной.

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