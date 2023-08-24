Идем к цели, – Буданов рассказал, без чего невозможно освободить Крым
Источник:"Крым. Реалии"
На День Независимости разведчики провели спецоперацию в Крыму. Глава разведки Кирилл Буданов рассказал о возможных сценариях деоккупации полуострова.
В июле глава разведки Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ скоро будут в Крыму. Учитывая тот уровень "хлопка" и других приятных "инцидентов", которые случались на полуострове за последние месяцы, его пророчество начало сбываться.
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Выпали из графика
В ГУР признали, что контрнаступление происходит медленнее, чем должно быть по расчетам разведки. Буданов объяснил, что они делают свои прогнозы на основе фактов, цифр, хода событий, показателях экономики и т.п. Однако фронтовая реальность может вносить свои коррективы. Собственно, это и случилось с украинским контрнаступлением. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись в тот момент, отметил офицер.
Впрочем, украинская армия все равно идет вперед.
Мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем,
– подчеркнул Буданов.
Просто посмотрите, что происходит в Крыму
Чтобы оценить тот прогресс, который удалось достичь украинским силам в противостоянии с Россией, следует просто посмотреть на то, что происходит в Крыму сейчас, и что не маячило даже на горизонте в период с 2014 по 2022 год, считает Буданов.
Посмотрите, что происходит в Крыму в последние месяцы. Даже сегодня посмотрите, какие замечательные операции там проведены по уничтожению целостных объектов. И вы заметите, что работа продолжается и продолжается правильно. Ее нужно интенсифицировать, но она идет правильно,
– подчеркнул разведчик.
Иначе невозможно
В прошлые годы постоянно звучали заявления, что полуостров будут возвращаться только дипломатическим путем. Кирилл Буданов рассказал, что он никогда не верил в возвращение Крыма мирным путем. Он говорил об этом еще в 2014 году.
Есть много еще разных вариантов возвращения Крыма. Но без военных, боевых действий невозможно. Как я говорил, все эти годы. Это моя позиция очень давно,
– заявил глава ГУР.
В то же время разведчик отметил, что Крым будут освобождать "комбинированным способом", при этом не уточнив, что имеет под этим ввиду.
ГУР провела спецоперацию в Крыму
- Спецназовцы поздравили Украину с Днем независимости, проведя "неслыханную" операцию на полуострове. Подразделение ГУР "Артан" высадилось недалеко от населенных пунктов Оленевка и Маяк в Крыму. Наши разведчики вступили в бой с оккупантами. Украинцы ликвидировали личный состав и технику россиян без потерь. Они оставили на "память" украинский флаг и успешно покинули Крым. Эксклюзивными кадрами работы украинских разведчиков поделились источники 24 Канала
- Президент Зеленский тоже не обошел вниманием события в Крыму, подтвердив, что это были "наши ребята".
- День флага разведчики отметили другой спецоперацией. В Крыму ликвидирован российский комплекс ЗРК С-400 "Триумф". Известно, что полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав