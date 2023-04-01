В ВСУ будет дальнобойное оружие для поражения Крыма, без этого деоккупация невозможна, – Пионтковский

На днях генерал Марк Милли заявил, что США не будут передавать Украине ракеты ATACMS, однако обсуждение по этому поводу возможно. Однако для освобождения полуострова Крым Украине крайне необходимо дальнобойное оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он уверен, что Украина получит средства, которые смогут поражать цели по всей территории Крыма.

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Оппозиционер считает, что наступил такой период подготовки к украинскому контрнаступлению, что не стоит верить всем обнародованным заявлениям, ведь сейчас важной задачей является создание неопределенности у врага.

Контрнаступление на Крым

Пионтковский отметил, что именно Марк Милли вместе с Валерием Залужным в течение января и февраля 2023 разрабатывали план украинского контрнаступления, как сообщала пресса.

Более того, генерал Бен Ходжес описывал этот план на картах. И одной из его задач является уничтожение дальнобойного оружия российских военных объектов в Крыму. Об этом в частности говорил и Залужный в интервью The Economist.

После этого бронетанковое вооружение, которое тогда просил Залужный, все ему дано. Кроме того, очень важно, что вдвое уже увеличена дальность Himars передачей GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb),

– добавил говорящий.

Благодаря этому ВСУ могут доставать цели почти по всему периметру Крыма, но еще не хватает до юга.

Пионтковский сказал, что Украина получит необходимое оружие: смотреть видео

В Украины будет возможность деоккупировать Крым

Пионтковский напомнил, что Украине уже переданы самолеты МиГ-29 для американских и британских бомб и крылатых ракет воздушного базирования.

Без возможности атаковать весь Крымский полуостров дальнобойной артиллерией или авиацией план операции не работает, поэтому, я думаю, эта вещь обеспечена,

– сообщил публицист.

Он уверен, что во время украинского контрнаступления в Вооруженных силах Украины будут средства, способные поражать всю территорию Крыма. Возможно, это будут ракеты ATACMS или британские ракеты Storm Shadow воздушного базирования на МиГ-29.

ВСУ получат западные истребители

Пионтковский заметил, что украинцы слышат и об отказе в поставке истребителей F-16. Однако несколько десятков, возможно, несколько сотен лучших украинских пилотов сейчас тренируются на современных западных самолетах F-16, Typhoon, Mirage в Соединенных Штатах Америки, Польше, Великобритании и Франции.

Они что, когда начнется решающее сражение за Крым, будут продолжать там свое обучение? Нет, я уверен, что они появятся в небе Украины за штурвалами тех же самолетов, на которых они сейчас учатся. Иначе зачем они учатся?

– подчеркнул спикер.

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