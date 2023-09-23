На фоне новостей об обострении и деоккупации: власти призвали украинцев выехать из Крыма
Источник:Ирина Верещук
Жизнь в Крыму становится с каждым днем все более опасной для российских оккупантов. В то же время в Киеве призывают всех украинцев, все еще находящихся на полуострове, немедленно покинуть его.
Военные эксперты не возражают, что уже к концу этого года наша армия может войти на территорию Крыма. Вместе с тем важно, что украинские официальные должностные лица намекают, что ситуация на полуострове будет обостряться.
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Эвакуация из Крыма обязательна
Собственно, госпожа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к людям, которые против России, но до сих пор находятся в оккупированном Крыму.
Еще раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах,
– написала она.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов на днях заявил, что лучшим будущим для кораблей Черноморского флота России будет добровольное затопление
"Два варианта будущего для флота: самоликвидация добровольная или принудительная", – заверил чиновник, добавив, если оккупанты выберут второй вариант, то "флот будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры".
Удар по штабу флота в Севастополе
- Стало известно 22 сентября, что ракеты атаковали штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
- Минобороны вражеского государства даже признало гибель одного военного, хотя впоследствии поспешило заверить, что он якобы "пропал без вести".
- Как утверждают аналитики, для атаки на штаб флота Кремля Украина использовала британские ракеты Storm Shadow.
- По словам главы ГУР Кирилла Буданова, погибли по меньшей мере 9 захватчиков, а ранения получили 16. Важно, что среди них есть генералы.