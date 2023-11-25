Оккупанты пытаются их "сломать": как Украине вернуть похищенных Россией детей

Оккупанты используют идеологическое воспитание, чтобы "сломать" идентичность украинских детей, которых они похитили. Все, чтобы они не чувствовали себя украинцами.

Об этом 24 Каналу заявил правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский, отметив, что сейчас над возвращением малышей работают. Речь идет, в частности, об Украине и международных коалициях.

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"Возвращение детей нужно ускорять. Все должны понимать, что это будет возможно только с помощью наших ВСУ", – подчеркнул правозащитник.

Ранее оккупанты говорили, что похитили 100 – 150 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Их усыновляют, в частности, российские чиновники.

"У них такой "тренд". Называется "поддержи царя – укради украинского ребенка на оккупированных территориях", – добавил основатель ОО "Восточная правозащитная группа".

Так недавно глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов удочерил депортированную девочку, вывезенную из Херсона во время оккупации.

У нас были данные о 714 тысячах детей, которые вывезены были с временно оккупированной территории Украины. Это они показывали в своих бюллетенях. Но когда мы это обнародовали, они сразу сменили на 100 тысяч в декабре 2022 года. А с марта 2023 полностью не дают эти цифры,

– сказал Лысянский.

Россия спонсирует похищение украинских детей

Как сообщали российские СМИ, в Россию депортировали более 744 тысяч украинских детей. Это данные по состоянию на 1 сентября 2023 года. По официальным украинским данным, оккупанты депортировали или принудительно переместили 19 546 детей.

Депортация украинских детей продолжается. Оккупанты сменили "технологию". Теперь их данные они интегрировали в "банки" детей-сирот. Так россияне выбирают ребенка и приезжают за ним.

Кроме того, в стране-агрессоре за каждого похищенного ребенка платят из федерального и регионального бюджета. Если российская семья усыновила или взяла под опеку двоих и более детей, то она может участвовать в "специальных программах".

Они бывают как регулярные, так и одноразовые. Все это формируется на уровне российских региональных ведомств. Так проводят очень большие деньги.

"Есть понятие в России как "постоянная семья усыновления". У некоего замминистра социальной политики есть такая "семья". Он видит – деньги зашли, программа есть. Звонит "семье": "Давайте усыновляйте ребенка, выплаты 50/50". Эта система прогрессирует", – отметил основатель ОО "Восточная правозащитная группа".

Оккупанты похищают детей