Вопиющая цифра: в России сознались в похищении 700 тысяч детей из Украины
С начала войны оккупанты массово вывозят в Россию детей с оккупированных территорий. Там маленьких украинцев устраивают в детдомы или в приемные семьи.
Россия без капли стыда признается в вывозе украинских детей на свою территорию. Между тем, когда в Украине называют это похищением, в стране-агрессоре – "спасением". В отчете за 2022 год уполномоченная по правам ребенка и военная преступница Мария Львова-Белова рассказала, сколько детей с оккупированных территорий россиянам удалось "спасти", информирует 24 Канал.
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"Киднепинг по-русски"
В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что с оккупированных регионов Россия могла вывезти более 19 тысяч детей. Эта информация проверяется.
В то же время, обнародованный отчет за 2022 год уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой – Беловой свидетельствует, что масштабы трагедии в несколько десятков раз больше.
Так, Россия признала, что вывезла из Украины более 700 тысяч детей. Большинство из них забрали вместе с родителями или родственниками, а сирот устроили в приемные семьи.
Украинцев разбрасывают по всей России
Детей похищают обычно под видом "благородных побуждений" эвакуации или отдыха.
Среди похищенных детей – полторы тысячи детдомовцев. С апреля по октябрь 2022 года 288 детей из оккупированной части Донецкой области и 92 ребенка из Луганщины отдали на усыновление в российские семьи.
Детей разбросали по 19 регионам России.
Известно, что еще 52 маленьких украинца из Алешковского детского дома-интерната разместили в Крыму.
Реакция Украины
В Украине уже отреагировали на отчет уполномоченной по правам ребенка РФ. Так, омбудсмен Дмитрий Лубинец попросил Международный уголовный суд использовать этот отчет в качестве прямого доказательства по делу о причастности России к депортации украинских детей.
Лубинец подчеркнул, что то, что делает Россия – это геноцид украинской нации, нарушение Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка.
Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками Российской Федерации,
– заявил омбудсмен.
Он призвал международное сообщество помешать России столь грубо нарушать международное право и способствовать возвращению всех детей на территорию Украины.
Депортация детей с оккупированных территорий: что известно
- 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
- 27 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала и осудила депортацию украинских детей и других гражданских лиц в Россию.
- Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, как россияне обращаются с похищенными детьми: из них выращивают врагов Украины.
- Недавно Лукашенко признал участие Беларуси в похищении украинских детей.