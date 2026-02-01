В российской Госдуме предлагают использовать против Украины "оружие возмездия"

В России методы ведения захватнической войны в Украине считают недостаточно серьезными. Так, депутаты Государственной думы страны-агрессора призывают руководство государства прибегнуть к применению более разрушительных средств в войне против Украины.

Об этом в соцсетях 30 января заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Смотрите также Военный предположил, для чего на самом деле Путин пошел на энергетическое перемирие

Как в России хотят бороться с Украиной?

Чиновник, который также входит в состав Совета безопасности России, не конкретизировал, о каких именно типах вооружения идет речь. В то же время в публичных заявлениях от 30 января он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского и пригрозил украинской стороне так называемыми "новыми вызовами" уже в ближайшее время.

По словам Володина, российское войско продолжает наступательные действия, а парламентарии настаивают на активном использовании так называемого "оружия возмездия" для реализации задач войны, которую в России официально называют "специальной военной операцией".

Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия – "оружия возмездия",

– написал он в своем Телеграм-канале.

Какие заявления о войне и переговорах звучат от разных сторон?