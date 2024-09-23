Десантники прорвали еще один участок границы с Россией
Источник:Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы. Это произошло в рамках операции наших военных в Курской области.
Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. В то же время где именно в Курской области произошел очередной прорыв границы военные не отметили.
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Что известно о новом прорыве участка границы с Россией
В Десантно-штурмовых войсках рассказали, что прорыв, который совершили подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины, это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области.
Кроме этого, в ДШВ опубликовали видео с этой операцией. На кадрах можно увидеть проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.
Как десантники прорвали границу с Россией в Курской области / Видео ДШВ ВСУ
Что известно об операции ВСУ в Курской области
- Украинская военная операция в Курской области началась 6 августа 2024 года. На пятый день наступления, 10 сентября, президент Владимир Зеленский признал значительный прогресс, достигнутый украинскими войсками, заявив, что Украина отодвинула войну на землю агрессора.
- 27 августа Александр Сырский, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, сообщал, что с начала операции в Курской области России украинские военные успешно взяли в плен 594 вражеских солдат. Кроме того, украинские войска сейчас контролируют более 100 населенных пунктов, охватывающих территорию площадью около 1 294 квадратных километров.
- Кроме этого, Владимир Зеленский отмечал, что операция в Курской области выполняет свою задачу. Благодаря ей Украина оттянула силы врага, речь идет о 42 тысячах россиян, а может быть и 60 тысяч.
- Интересно, что иностранные СМИ писали, что Россия могла знать о планах Украины провести операцию в Курской области. Однако не уделили этому достаточное внимание. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, а самые последние документы датированы всего шестью неделями до того, как Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа.