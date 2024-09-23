Десантники прорвали еще один участок границы с Россией

Украинские защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы. Это произошло в рамках операции наших военных в Курской области.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. В то же время где именно в Курской области произошел очередной прорыв границы военные не отметили.

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Что известно о новом прорыве участка границы с Россией

В Десантно-штурмовых войсках рассказали, что прорыв, который совершили подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины, это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области.

Кроме этого, в ДШВ опубликовали видео с этой операцией. На кадрах можно увидеть проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Как десантники прорвали границу с Россией в Курской области / Видео ДШВ ВСУ

Что известно об операции ВСУ в Курской области