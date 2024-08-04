Из четырех громад Донецкой области принудительно эвакуируют более 700 детей с семьями. Для этого будут использовать бронированные машины.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что к принудительной эвакуации власти вынуждены прибегнуть из-за ситуации с безопасностью в регионе. Ведь оккупанты ежедневно авиабомбами уничтожает города и села общин.

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Что известно об эвакуации детей в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА рассказал, что они решили принудительно эвакуировать детей с родителями или другими законными представителями из:

Новогродовки,

сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселка Новоэкономическое Гродовской территориальной громады,

Полтавки Ильиновской территориальной общины.

Также власти должны вывезти одного ребенка из села Островское. Ведь об этом ходатайствовал руководитель Кураховской военной администрации.

Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями,

– заявил глава ОВА.

Вадим Филашкин добавил, что детей будут вывозить на бронированных автомобилях, ведь страна-агрессор там активно применяет FPV дроны.

Кстати, оккупанты пытаются давить возле Торецкого Донецкой области. Поэтому оттуда также эвакуируют людей.