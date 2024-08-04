Из четырех громад Донецкой области принудительно эвакуируют более 700 детей

4 августа 2024, 23:18
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Вадим Филашкин

Из четырех громад Донецкой области принудительно эвакуируют более 700 детей с семьями. Для этого будут использовать бронированные машины.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что к принудительной эвакуации власти вынуждены прибегнуть из-за ситуации с безопасностью в регионе. Ведь оккупанты ежедневно авиабомбами уничтожает города и села общин.

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Что известно об эвакуации детей в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА рассказал, что они решили принудительно эвакуировать детей с родителями или другими законными представителями из:

  • Новогродовки,
  • сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселка Новоэкономическое Гродовской территориальной громады,
  • Полтавки Ильиновской территориальной общины.

Также власти должны вывезти одного ребенка из села Островское. Ведь об этом ходатайствовал руководитель Кураховской военной администрации.

Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями,
– заявил глава ОВА.

Вадим Филашкин добавил, что детей будут вывозить на бронированных автомобилях, ведь страна-агрессор там активно применяет FPV дроны.

Кстати, оккупанты пытаются давить возле Торецкого Донецкой области. Поэтому оттуда также эвакуируют людей.

Автор: Діана Квасневська