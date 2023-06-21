Без устали работала, чтобы помочь ВСУ: 9-летняя Аня из Ровно передала дрон спецназначенцам
Источник:Нацполиция Украины
На Ровненщине 9-летняя Аня с подругами приобщилась к помощи защитникам, чтобы приблизить долгожданную для всех Победу. Девочка передала спецназам дрон, который приобрела благодаря своему труду.
Чтобы приобрести такую важную для защитников вещь, маленькая волонтерка работала более месяца. Она делала украшения из бисера и продавала их.
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Маленькая украиночка с большим сердцем
В Нацполиции отметили, что дедушка 9-летней Ани из Ровно сегодня защищает внучку и каждого украинца от захватнического нашествия. Он вступил в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения.
Поэтому ребенок и по личному опыту знает, как важно поддерживать защитников нашего государства. И чтобы им помочь, она с подругами за более месяца ежедневного труда выручила необходимые средства и приобрела квадрокоптер. Его передали ровненским спецназовцам.
Мне очень захотелось помочь нашим защитникам, чтобы поскорее закончилась война и мы могли спать спокойно,
– рассказала Аня.
"Маленькая украиночка с большим сердцем, благодарим Анюте", – поблагодарили ребенка в Нацполиции Украины.
9-летняя девочка приобрела для защитников дрон / Нацполиция Украины
Украинские дети помогают героям
- 7-летняя волонтер из Ровно Ирина, чей отец погиб на войне, начала делать и продавать веночки, чтобы помочь ВСУ. Ей удалось купить для воинов 4 автомобиля, тепловизоры, Starlink, квадрокоптеры, а также стать настоящим ангелом-хранителем для бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
- В марте 10-летняя Маша из Умани передала все свои сбережения, которые собирала не один год, на помощь ВСУ. На внедорожник для пограничников она отдала 120 тысяч гривен.
- Чтобы помочь защитникам, дети соглашаются и отрезать косы. Так, 9-летняя Оксана отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных, защищающих Украину под Бахмутом. Свои волосы девочка отращивала всю жизнь.