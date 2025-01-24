Скандал в 155 бригаде: ГБР обнаружило, что в списки на обучение во Францию попадали уклонисты

Государственное бюро расследований выявило, что в списки на обучение 155 отдельной механизированной бригады во Францию попадали так называемые уклонисты. Факты этих нарушений правоохранители доказывали до этой командировки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире национального марафона.

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Что сказали в ГБР о списках на обучение 155 бригады во Францию

Татьяна Сапьян отметила, что факты о попадании в списки на обучение 155 ОМБр имени Анны Киевской уклонистов обнаружили правоохранители в ходе расследования.

Представительница ГБР подчеркнула, что говорится о людях, которые пытаются незаконно пересечь границу, находят, кто им в этом помогает и платят деньги. В результате эти граждане платят просто административный штраф, то есть это не уголовная ответственность.

И эти люди на самом деле, если я не ошибаюсь, где-то 12 человек "уклонистов" попали в списки на обучение во Францию,

– отметила Сапьян.

Она также отметила, что их "уклонение" было уже доказано. Сейчас правоохранители выясняют, как работала соответствующая "схема" со списками с уклонистами на обучение в 155 бригаде.

В то же время Татьяна Сапьян резюмировала, что усложняет работу тот нюанс, что эти военнослужащие мобилизованные уже находятся за рубежом. И выдать их пока нет возможности, хотя следствие работает над этим.

К слову, ранее СБУ и ГБР задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады ВСУ. Ему суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.