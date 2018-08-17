Динамо или Александрия: прогноз букмекеров на матч лидеров УПЛ

"Динамо" и "Александрия" лидируют в УПЛ, занимая вторую и первую строчку соответственно. Киевляне отстают от александрийцев на три балла, но имеют игру в запасе. "Александрия" в этом сезоне только выигрывает и ни разу за четыре тура не пропускала голы. Как и "Динамо" за три предыдущих матча УПЛ. В субботу, 18 августа, когда эти команды сыграют между собой, одна из этих серий будет прервана.

Несмотря на такую ​​ситуацию после четырех туров, а также то, что "Динамо" во вторник, 14 августа, сыграло тяжелый матч в квалификации Лиги чемпионов, где обыграло чешскую "Славию", у "Александрии" не слишком большие шансы на победу.

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Букмекеры из PariMatch победу "Динамо" оценили в 1,33. В то время как на "Александрию" принимают с коэффициентом 12,00. Ничья в этом матче – 4,60.

Несколько меньше победу "Александрии" оценили в "Фаворит спорт" – 9,25. На победу "Динамо" же 1,35. Если команды сыграют вничью – 5.00.

Зато Marathon bet не сильно верит в "Александрию" – 11,25 на их победу. Победа "Динамо" – 1,31. На то, что команды не определят сильнейшего – 5,30.

Напомним, "Динамо" прошло "Славию" и в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с голландским "Аяксом". Первый матч на выезде состоится в среду, 22 августа. Ответный матч в Киеве 28 августа.

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