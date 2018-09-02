Динамо - Карпаты: видео голов и моментов матча

В матче между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами" последние дважды забили в ворота хозяев еще до перерыва.

Хотя все началось с момента Супряги, который с близкого расстояния не сумел отправить мяч в ворота Кучинского.

Ответили на это "Карпаты" голом Шведа на 17-й минуте. Вербич по непонятным причинам решил отдать пас назад. Его перехватил Мякушко, обыграв Бурду. Игрок "Карпат" вошел в штрафную и прострелил вдоль линии ворот, где на дальней штанге мяч в ворота переправил Швед.

Видео гола Шведа в ворота "Динамо"

Еще в первом тайме Швед оформил дубль. На этот раз ошибся Че Че. Он не доиграл с Карраскалем, который на фланге догнал мяч, после чего отдал пас на Шведа. Марьян в касание обыграл Кадара и пробил мощно в дальний угол ворот Бойко. Голкипер в прыжке до мяча не дотянулся.

Видео второго гола Шведа в ворота "Динамо"