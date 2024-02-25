Как ребята-геймеры из Винницы и Львова могут воевать вдали от фронта: ответ Федорова

Украина неустанно ищет внедрение передовых военных технологий для усиления потенциала своей армии. Нынешние возможности способны позволить управлять БПЛА, находясь далеко за пределами фронта.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал во время форума “Украина. Год 2024”. По его словам, дистанционное применение беспилотников на поле боя – вопрос времени, информирует 24 Канал.

Не пропустите Это будет мощный кулак, – у Сырского назвали цель создания Сил беспилотных систем

Дистанционное управление дронами – возможно

Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что в будущем управлять БПЛА смогут операторы, которые не находятся в зоне боевых действий. К тому же применение будет массовым.

Чтобы не было много спойлеров. Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БПЛА можно запускать дистанционно. Но, по факту, нынешние технологии позволяют это делать,

– подчеркнул Федоров.

Такие мощные шаги возможны благодаря сотрудничеству с западными партнерами. Украина имеет доступ к лучшим технологиям и использует спутниковую связь стран НАТО.

24 Канал собрал самые главные заявления с форума "Украина․ Год 2024"

Сейчас говорится не обо всех типах БПЛА или платформ, и не о массовом применении, но, по мнению вице-премьера, это вопрос времени.

Федоров на уточняющий вопрос о том, смогут ли таким образом воевать на поле боя ребята-геймеры, которые находятся где-то в Виннице или Львове, ответил утвердительно.

Опять-таки, чтобы не спойлерить, по сути – да,

– констатировал глава Минцифры.

Украина наращивает возможности БПЛА