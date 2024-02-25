Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів під час форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, дистанційне застосування безпілотників на полі бою – питання часу, інформує 24 Канал.

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Дистанційне керування дронами – можливе

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що у майбутньому керувати БпЛА зможуть оператори, які не перебувають у зоні бойових дій. До того ж застосування буде масовим.

Щоб не було багато спойлерів. Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БпЛА можна запускати дистанційно. Але, по факту, нинішні технології дозволяють це робити,

– наголосив Федоров.

Такі потужні кроки можливі завдяки співпраці із західними партнерами. Україна має доступ до найкращих технологій та використовує супутниковий зв'язок країн НАТО.

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Наразі мовиться не про всі типи БпЛА або платформ, і не про масове застосування, але, на думку віцепрем'єра, це питання часу.

Федоров на уточнювальне питання про те, чи зможуть у такий спосіб воювати на полі бою хлопці-геймери, які перебувають десь у Вінниці чи Львові, відповів стверджувально.

Знову-таки, щоб не спойлерити, по суті – так,

– констатував очільник Мінцифри.

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