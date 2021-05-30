Мы должны усилить санкции против России, – президент Европарламента

30 мая 2021 , 08:41
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Источник:

T-Online

В Европейском парламенте призывают ужесточить санкции против России. Отношения между ЕС и страной-агрессором сейчас "очень напряженные".

Об этом сообщил глава Европарламента Дэвид Сассоли в интервью изданию Funke Mediengruppe.

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Мы должны усилить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ,
– сказал он.

Дэвид Сассоли также осудил перехват самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича в Минске. Кроме этого, парламентарий поддержал санкции против режима Лукашенко.

Обратите внимание! Соединенные Штаты 15 апреля ввели новый пакет санкций против России. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден.

Санкции ЕС против России: коротко

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Автор: Олег Васьків