Мы должны усилить санкции против России, – президент Европарламента

В Европейском парламенте призывают ужесточить санкции против России. Отношения между ЕС и страной-агрессором сейчас "очень напряженные".
Об этом сообщил глава Европарламента Дэвид Сассоли в интервью изданию Funke Mediengruppe.
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Мы должны усилить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ,
– сказал он.
Дэвид Сассоли также осудил перехват самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича в Минске. Кроме этого, парламентарий поддержал санкции против режима Лукашенко.Обратите внимание! Соединенные Штаты 15 апреля ввели новый пакет санкций против России. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден.
Санкции ЕС против России: коротко
- В марте 2021 года Европейский Союз ввел санкции в отношении российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Впоследствии в ЕС также продлили действие санкций в отношении россиян, юридических лиц и сепаратистов, которых поддерживает Кремль.
- Крупнейшая фракция Европарламента в апреле выступила за отключение России от платежной системы SWIFT.
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