Про це повідомив глава Європарламенту Девід Сассолі в інтерв'ю виданню Funke Mediengruppe. 

Читайте також ЄС та США можуть об'єднатись у протидії Росії, – ЗМІ

Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ,
– сказав він.

Девід Сассолі також засудив перехоплення літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича у Мінську. Окрім цього, парламентар підтримав санкції проти режиму Лукашенка.

Санкції ЄС проти Росії: коротко

До теми Якщо Росія почне наступ на Україну, її відключать від системи SWIFT: рішення Європарламенту