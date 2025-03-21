Не просто 1000 километров: в чем ключевой феномен ракеты "Длинный Нептун"

Информация о "Длинном Нептуне" приятно удивляет. Это уже далеко не та противокорабельная ракета, над которой Украина работала еще до полномасштабной войны.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, украинский ВПК развивается и масштабируется под последовательными ударами со стороны России. И это действительно фантастика. Но больше информации не стоит предоставлять, чтобы не помогать врагу. В общем, очевидно, что ракета "Нептун" была кардинально переработана.

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Украина имеет уникальное достижение

Как отметил Катков, еще раньше было известно, что "Нептун" начал бить по наземным целям. Для этого нужно было переделать систему наведения ракеты. Попасть в цель в открытом море и на суше – это две огромные разницы.

Одно дело – лететь над морем, где ровная поверхность; где не глушат спутниковую навигацию; где не надо маневрировать. Ракеты приближается к кораблю, делает "горку" и ловит его радиолокационной головкой. Другое дело – обеспечить полет ракеты по суше. Тут и обход рельефа, и активное маневрирование по всем плоскостям, чтобы ракета в условиях, когда нет спутниковой навигации, находила цель. Да еще и на конечном этапе,

– рассказал Катков.

Следующая задача – увеличение дальности. Все росло постепенно. С самого начала говорили о 280 километрах. Затем были данные о цели, которую удалось поразить на расстоянии 400 километров.

Обратите внимание! В начале полномасштабной войны именно противокорабельный "Нептун" потопил вражеский крейсер "Москва".

А теперь уже речь идет о 1000 километров. И это не просто увеличение дальности поражения. Тут заложена колоссальная работа.

Это уже новая переработка ракеты. Довольно сложный этап работ, но и он достигнут. Об этом уже официально можно говорить на основе того, что президент говорил. Тут не вопрос в том: "А почему раньше этого не сделали?". Не делали, потому что это трудно. Страны, которые имеют собственные крылатые ракеты на 1000 километров, можно на пальцах пересчитать, – объяснил Катков.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракету "Длинный Нептун". По его словам, нужно производить еще больше ракет и дронов.