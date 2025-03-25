Очень эффективно бьет по определенным объектам: авиаэксперт сказал, как еще усовершенствовать "Длинный Нептун"

Владимир Зеленский рассказал об успешном использовании ракеты "Длинный Нептун". Оружие украинского производства, которое имеет радиус действия до 1000 километров, 14 марта поразило НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае России.

Эксперт по авиации Валерий Романенко отметил в разговоре с 24 Каналом, какие задачи может выполнять "Длинный Нептун" на российской территории. Также в издании Politico отмечают, что производство и применение ракеты "Длинный Нептун" вводит Украину "в очень избранный клуб производителей крылатых ракет".

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Тогда это будет высокоэффективная ракета

Романенко отметил, что для ракеты "Длинный Нептун" важнее, не на какое расстояние она долетит, а взрывчатку какого веса может донести. Если она будет способна доставить на определенное расстояние лишь 5 килограммов взрывчатки, то от взрыва такой силы будет больше психологический эффект.

"Длинный Нептун" эффективно бьет по металлическим объектам – НПЗ, портах, кораблях. Удары по таким целям не требуют радикальной переделки этой ракеты.

Лучше всего она применяется там, где не работает радиолокационная система наведения на конечном этапе и не требуется сложной навигационной системы,

– подчеркнул авиаэксперт.

В то же время для поражения "Длинным Нептуном" объектов на суше, нужна, по его словам, совсем другая навигационная система. У "Длинного Нептуна" – инерционная система, которая указывает маршрут, также она дополняется спутниковой системой. Благодаря ей ракета во время полета может определять свое положение и правильно ли она летит, а также высокоточно поражать цели.

Обратите внимание! Владимир Зеленский после успешного применения "Длинного Нептуна" по НПЗ в Туапсе, отметил, что "доволен результатами поражений". В то же время, по его словам, Украине нужно производить "больше ракет, больше дронов".

Однако россияне имеют эффективные системы РЭБ, из-за которых украинские силы не всегда могут своими ракетами и дронами точно попадать. Поэтому на ракеты Storm Shadow / SCALP EG устанавливают специальную систему, которая ориентируется по объектам на земле, по цифровой карте местности.

Если такая система будет установлена на "Длинный Нептун", это будет высокоэффективная ракета. В ином случае она будет иметь, как российский "Калибр", только инерционную и спутниковую системы,

– отметил он.

Кстати, по словам авиаэксперта, россияне сейчас практически не используют "Калибры" по украинской территории, потому что они слишком легко отводятся от цели благодаря РЭБ.

Однако стоит учитывать тот факт, что территория России очень большая и на ней расположено множество объектов в радиусе действия "Длинного Нептуна" – 1000 километров. Соответственно не все они плотно прикрыты противовоздушной обороной.

Тогда украинская ракета, что будет иметь только инерционную и спутниковую системы, сможет эффективно поразить цели в России,

– пояснил Валерий Романенко.

Также желательно, чтобы "Длинный Нептун" имел соответствующую мощную часть. Сообщалось, что у "Длинного Нептуна" она составляет 350 килограммов. В таком случае при попадании, например, по складу, ракета может дать неплохой результат, тем более, если будет иметь проникающую боевую часть.

Тогда, как добавил авиаэксперт, ракета будет способна пробить укрытие и нанести серьезный ущерб, а также вызвать повторную детонацию. Или при попадании по инфраструктурному или военно-промышленному объекту, "Длинный Нептун" сможет его ликвидировать, а не просто наделать дыр в крыше, как легкие дроны.

Отметим, что по мнению эксперта по авиации Анатолия Храпчинского, "Длинный Нептун" может стать "чрезвычайно интересной разработкой" для стран Европы. Украина сейчас фактически единственное государство в регионе, разрабатывающее ракеты "поверхность-поверхность" с дальностью до 1000 километров.