Для Порошенко это уже избирательная кампания, – Лещенко о митингах на фоне суда над политиком

Возле Печерского райсуда, где избирали меру пресечения Петру Порошенко, сторонники политика устроили акцию поддержки. Для пятого президента Украины это уже является избирательной кампанией.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва и журналист Сергей Лещенко в эфире 24 канала. Порошенко пытается конвертировать внимание правоохранителей к себе в политический рейтинг.

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По словам Лещенко, Порошенко является профессиональным политиком, поэтому хорошо знает, каким способом завоевать симпатию.

Для Порошенко это вопрос поиска своей политической идентичности на следующие выборы. Он будет продавать себя избирателю как крупнейший конкурент Владимира Зеленского, которого хотели посадить за решетку,

– заявил журналист.

Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Пятый президент должен сдать все свои паспорта, не покидать территорию Украины и прибывать по первому требованию следователей.

Как рассказал Лещенко, в этой ситуации было бы странно, если бы политик не использовал в свою пользу "митинговую риторику".

"Для Порошенко это уже избирательная кампания. Он ведет избирательную кампанию 2024 года", – добавил журналист.

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