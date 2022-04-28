"Для россиян это был важный объект": мост возле Мелитополя взорвали воины ССО

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины подтвердили, что уничтожение важного инфраструктурного объекта в тылу врага на юге Украины – результат работы Движения сопротивления.

Они добавляют, что их работа помогла замедлить обеспечение вражеских подразделений по крымскому направлению.

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Разрушенный мост – результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины

Мост возле Мелитополя был важным логистическим объектом на пути из временно оккупированного Крыма в Мелитополь.

Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, оккупированные россиянами,

– рассказывают в ССО.

Они добавляют, что маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил, в частности в направлениях:

Полог,

Токмак,

Мариуполь.

Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта,

– прокомментировали событие военные.

После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины.

Подрыв моста под Мелитополем: что известно

О подрыве моста под Мелитополем рассказал 28 апреля спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он добавил, что именно через него оккупанты поставляли оружие.

В соцсетях пишут, что российские военные – в шоке, ведь стратегически важный объект находился под круглосуточной охраной.

Впоследствии "инцидент" прокомментировал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что рад уничтожению моста, поскольку это сократит вооружение русской армии.

Добавим, что в Мелитополе активно действуют партизанские отряды, уничтожившие уже около сотни врагов.

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