Страны, скептичные к предоставлению Украине ПДЧ, не хотят портить отношения с Россией, – Хара

Украина еще не все сделала, чтобы полностью соответствовать высоким критериям членства в НАТО. Однако страны, которые скептически относятся к предоставлению государству Плана действий по членству в Альянсе, не хотят портить отношения с Россией.
Эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал, что Украина может выставить контраргумент, ведь есть много членов НАТО, которые в свое время не отвечали его критериям. Например, Болгария является одним из самых слабых звеньев Альянса в вопросе боеспособности.
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Некоторые страны не хотят портить отношения с Россией
По словам Хары, есть вещи, о которых Украине никогда не скажут. Как он отметил, страны, которые неоднозначно реагируют на вступление государства в НАТО, не хотят напрягать политическую ситуацию, понимая, что они могут мало что сделать, чтобы помочь Украине в случае увеличения российской агрессии.
Те страны, которые скептически относятся к членству, точнее к предоставлению Плана действий по членству в НАТО Украине, не хотят портить отношения с Российской Федерацией,
– заявил эксперт.
Хара также отметил, что мира на европейском континенте не может быть того времени, пока Украина будет оставаться в "серой зоне" безопасности.
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Хара рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: кратко
- Украина ожидает от НАТО План действий по членству, однако в самом Альянсе единодушного решения по этому вопросу пока нет.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и в дальнейшем будет наращивать свой военный потенциал, чтобы противостоять России.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина уже владеет всеми инструментами, которые необходимы для потенциального присоединения к НАТО.
- Интересно, что согласно соцопросу, почти половина украинцев выступают за вступление страны в НАТО. В то же время более 50% граждан стремятся к членству государства в Евросоюзе.