Навсегда осталось 19: на фронте погиб военный из Полтавщины

Вблизи Клещиевки, что в Бахмутском районе, погиб украинский военный Дмитрий Алехно. Ему было всего 19 лет.

Дмитрий проживал в Полтавской области. Его сердце остановилось 2 сентября из-за вражеских минометных обстрелов.

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Что известно о погибшем бойце

Парень родился 30 октября 2003 года в городе Пирятин Полтавской области. В сентябре 2010-го поступил в Козельщинский лицей, а после его окончания – в Региональный центр профессионально-технического образования города Кременчуг.

27 февраля 2023 года Дмитрий пошел в ряды ВСУ. Он проходил обучение в центре "Десна", а затем его отправили в воинскую часть А4010 (5-я отдельная штурмовая бригада), где служил разведчиком 4-й группы специальной разведки разведывательного батальона.

У воина остались отец и старший брат, также воюющий за Украину.



Погибший защитник / фото Пирятинская община

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