Возле Работино в боях погиб заместитель командира роты из Хмельницкой области
К сожалению, война в Украине унесла жизнь еще одного Героя. Погиб капитан Вооруженных Сил Дмитрий Денисюк.
Он был заместителем командира мехроты одного из батальонов 47-й ОМБр "Магура". Ему навсегда осталось 28 лет.
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Что известно о погибшем бойце
Дмитрий родом из Хмельнитчины из села Крупец. Он занимал несколько должностей в двух военных формированиях. Так, мужчина был заместителем командира механизированной роты механизированного батальона воинской части А4699 (47-я отдельная механизированная бригада "Магура").
Также Дмитрий являлся начальником службы пожарной безопасности в/ч А2678 (124-й объединенный центр обеспечения).
К сожалению, защитник погиб 27 сентября во время выполнения боевого задания возле села Работино на Запорожье.
Погибший Дмитрий Денисюк / фото из соцсетей
Война забирает лучших
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