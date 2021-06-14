Честная компенсация, – Кулеба назвал одно условие Украины для запуска "Северного потока-2"

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что может быть честной компенсацией угроз для Украины при условии запуска "Северного потока-2". Это деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Глава ведомства заявил, что высказал это мнение 8–9 июня на переговорах в Берлине. Тогда он, среди прочего, провел переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

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Кулеба заявил, что может быть компенсацией запуска "Северного потока-2"

Глава МИД Украины заявил, что"Северный поток-2" – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике". Дмитрий Кулеба в очередной раз подтвердил, что Украина против запуска "Северного потока-2".

Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз,

– заявил глава МИД Украины.

Кстати, перед тем Дмитрий Кулеба уже говорил, что Украина готова вести переговоры о компенсации в случае запуска "Северного потока-2".

Это проект газопровода России в обход Украины. Предварительно сообщали, что он готов на 95%.

Недавно компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что морскую часть первой нитки трубопровода уже завершили. Поэтому уже готовы начать пусконаладочные работы по запуску газа, которые могут длиться несколько месяцев.

Эксперты неоднократно называли риски газопровода для Украины. В частности советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко Светлана Залищук рассказывала, что этот вопрос "не экономический и не энергетический, а прежде всего безопасности".

Более того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.