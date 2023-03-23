Медведев опять пригрозил "ядерным апокалипсисом": что скандалиста напугало в этот раз
Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает угрожать миру ядерной эскалацией. В этот раз он заявил, что военная помощь Украине приближает "ядерный апокалипсис".
Об этом Медведев заявил в одном из интервью пропагандистам. Что на этот раз наплел верный прихвостень Путина – читайте в материале 24 Канала.
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Угроза ядерной войны растет с каждым днем помощи Украине
Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев выдал, что угроза ядерной войны в мире из-за ситуации в Украине не уменьшилась, а наоборот, возросла. По его словам, "последствия для Запада" сейчас гораздо больше, чем они были бы, если бы Альянс согласился не расширяться и "отодвинуться" к границам по состоянию на 1997 год.
Интересуются, прошла ли угроза ядерного конфликта? Нет, не прошла. Она выросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближается вот этот самый ядерный апокалипсис,
– цинично заявил Медведев.
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Страшилки от Медведева: последние новости
- Недавно Дмитрий Медведев в привычной для него манере устрашения и угроз отреагировал на новость об ордере на арест Путина. В частности, придворный шут поделился своим мнением о том, что "Москве безразличны решения международного сообщества".
- Кроме того, он пригрозил Международному уголовному суду гиперзвуковой ракеты типа "Оникс". Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прокомментировал провокационные утверждения Медведева и добавил, что справедливым ответом Гааги вполне может стать ордер и его арест.
- В то же время политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что в Кремле терпят маразматические заявления Медведева лишь потому, что на его фоне российский президент выглядит "адекватнее". Мол, для Запада будет страшнее допустить правление Медведева, чем военного преступника Владимира Путина.