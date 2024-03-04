Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил нового
Источник:Офис Президента
Глава государства отправил в отставку командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу. Кто назначен на его место, читайте дальше.
Сегодня, 4 марта, на сайте президента появились два приказа об увольнении бывшего главы Сил поддержки ВСУ и назначении нового.
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Новое кадровое решение
Так, Владимир Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу и назначил на его место Александра Яковца.
Известно, что генерал-майор Дмитрий Герега занимал эту должность с 21 августа 2021 года.
А новоназначенный глава Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Александр Яковец ранее был начальником инженерных войск в этих же силах. Также во время войны на Востоке он выполнял немало боевых задач по обустройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационному оборудованию второго рубежа обороны в Донецкой области.
Роль Сил поддержки ВСУ
Ранее в интервью для АрмияInform Александр Яковец рассказывал о роле Сил поддержки, которую они сыграли и играют во время полномасштабного вторжения. Основная их задача – подготовить почву для обороны, ослабить мобильность врага, а также создать условия для контрнаступления.
Нередко инженерная поддержка войск имеет решающее значение для успеха операций. Так, фортификационные заграждения сдерживают противника во время наступления. В то же время без устройства понтонно-мостовых переправ через водные препятствия было бы невозможно проведение контрнаступательных действий как на Херсонском, так и на Харьковском направлениях.
И, наоборот, подрывы мостов, путепроводов неоднократно замедляли движение россиян или полностью блокировали их продвижение на определенном участке фронта.
Кадровые изменения в руководстве армии: что известно
- 8 февраля президент Зеленский сообщил о намерении обновить руководящий состав ВСУ. Начал он с отставки Валерия Залужного с должности главкома и назначения на этот пост Александра Сырского.
- Вскоре стало известно о ряде других замен в составе командования. В частности, Зеленский заменил главу Генштаба. Вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы его возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич.
- Новыми заместителями главкома стали Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Заместителями Баргилевича избрали Алексея Шевченко, Михаила Драпатого и Владимира Горбатюка.
- Новым руководителем Сил ТрО стал Игорь Плахута. А Сухопутные войска ВСУ возглавил Александр Павлюк.