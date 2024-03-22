ДнепроГЭС стоит: Россия готовит ряд ИПСО после атаки и хочет посеять панику среди украинцев
Источник:Силы обороны Юга
В ночь на 22 марта россияне шокировали мир новым преступлением – они атаковали ДнепроГЭС. После ракетной атаки началась информационная. В Силах обороны Юга сообщили, какая сейчас ситуация.
За сутки до этого теракта россияне писали, мол, Украина хочет взорвать плотину. Эти сообщения распространяли в пабликах оккупантов, но уже на следующий день пропагандисты переобулись и взяли ответственность за удар на себя – якобы это "месть за Белгород".
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Разрушена ли ДнепроГЭС
Россия готовит ряд ИПСО после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, чтобы посеять панику среди населения. ДнепроГЭС стоит,
– четко отметили Силы обороны Юга.
Они предупредили: фиксируют различные фейки об "уничтожении плотины" – их, конечно же, запускают россияне. Также в инфопространстве есть утверждение, якобы "Украина полностью останется без света". Но вся эта информация не соответствует действительности.
Силы обороны Юга призвали доверять официальным источникам информации.
Какие фото и видео повреждений ДнепроГЭС можно публиковать
"Напоминаем медиа, телеграм-каналам, блогерам, корреспондентам в Х и в других соцсетях: снимать видео, выкладывать фото последствий ракетных ударов до момента публикации в официальных источниках информации, тем более до момента отбоя, запрещено. Мы зафиксировали сегодня немало таких случаев. Враг отслеживает, в частности, такой контент, и корректирует огонь", – написали в Силах обороны.
Есть ли основания для паники
К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко напомнил, как вести себя украинцам сейчас. Главное – не паниковать.
"Сейчас важно помнить главные правила: укрытия, безопасные места, самодисциплина, отсутствие игнорирования тревог. Мы неоднократно проходили уже массированные и комбинированные обстрелы, враг и раньше накапливал под это ресурсы. Все будет Украина", – успокоил он.
Что известно об атаке
- Массированная комбинированная атака по Украине в ночь на 22 марта стала одним из крупнейших ударов по энергетике. ДнепроГЭС частично повреждена, однако стоит.
- Пожар там длился более четырех часов, было два прямых попадания. Враг бил восемью ракетами.
- Днепровская гидроэлектростанция была крупнейшей по мощности. Ее, конечно, будут восстанавливать, но угрозы прорыва дамбы нет.