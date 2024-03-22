Крупнейшая гидроэлектростанция Украины в критическом состоянии: Днепровская ГЭС на карте
Россияне дважды ударили ракетой по Днепровской ГЭС, которая расположена в Запорожье. Это самая большая ГЭС в Украине и она образует старейшее водохранилище на реке Днепр.
Во время массированной атаки по Украине 22 марта россияне ударили по Днепровской ГЭС. В результате атаки на станцию, к сожалению, есть погибшие и значительные разрушения.
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Расположение Днепровской ГЭС
ДнепроГЭС расположена в Днепровском районе города Запорожье. Это важный объект критической инфраструктуры, который обслуживает миллионы людей.
Россияне ее уже взрывали трижды – в 1941 году во время наступления немецких войск, и дважды пытались во время полномасштабной войны против Украины:
- 31 октября 2022 года оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Украине. В частности, попав в электрическую подстанцию Днепровской ГЭС.
- 22 марта 2024 года во время одного из массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.
К счастью пока угрозы прорыва дамбы нет.
Стоит отметить, что это полностью гражданский объект, который не имеет отношения к военной промышленности.
Днепровская ГЭС на карте:
ДнепроГЭС в критическом состоянии
- Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире "Радио Свобода" рассказал, что по ДнепроГЭС было 2 прямых попадания – в ГЭС-2.
- По его словам, одна из ракет попала в опору, разбиты подкрановые балки. Теперь придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия специалисты просчитают в течение дня.
- Также одна из ракет попала в троллейбус с людьми, который двигался по Днепровской ГЭС. Это были гражданские люди, которые ехали на работу и с работы. К сожалению, есть жертвы.
- В общем враг нанес по Запорожью 12 ударов.
- По состоянию на сейчас известно, что в Запорожье 10 раненых, еще 3 считаются без вести пропавшими. Поисково-спасательные работы в частном секторе города еще продолжаются.
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Также есть значительные разрушения критической инфраструктуры и жертвы в других регионах страны.