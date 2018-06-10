"Добро пожаловать к хорошей жизни": Ким Кардашян опубликовала трогательное фото с детьми
Эпатажная американская звезда, а также "счастливая мама" Ким Кардяшян часто показывает поклонникам личные фото своей семьи.
Так, в этот раз,Ким опубликовала снимок, где она изображена с 4-летней дочкой Норт, 2-летним сыном Сейнт и 4-месячной Чикаго на своей странице в Instagram.
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Фото звезда "Семейства Кардашян" прокомментировала: "Добро пожаловать к хорошей жизни".
Кроме того, накануне Ким опубликовала фото, на котором изображен ее муж Канье Уэст с дочкой Чикаго на руках в салоне самолета. Звезда реалити-шоу поздравила любимого с 41 Днем рождения.
С Днем рождения! Это был сумасшедший год, но мы здесь. И жизнь прекрасна! Горжусь тем, что ты вернулся к работе над альбомами и воплощаешь свои мечты. Ты вдохновляешь меня на то, чтобы превращать невозможное в реальность. Люблю тебя,
– написала Ким.
Напомним, что Чикаго Уэст появилась на свет 15 января. Звездная пара Ким и Канье также воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта. Ким планирует обратиться к услугам суррогатной матери еще раз.
Кто такая Ким Кардашян?
Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и не скрывала своих чувств перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появления первенца, а затем пара объявила о помолвке и поженилась.